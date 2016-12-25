«Условия очень льготные, люди переселятся в новые квартиры с условием долгосрочных выплат». Как передает АПА, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на церемонии закладки фундамента первого девятиэтажного здания и здания школы, которые будут построены в Ясамальском жилом комплексе в рамках первого проекта Государственного агентства жилищного строительства.

Глава государства отметил, что строительство социальных зданий станет большой поддержкой для нуждающихся в квартирах семей: «Это новый социальный проект. Реализация данного проекта еще раз демонстрирует то, что решение социальных вопросов всегда было приоритетом для нас. 11 апреля этого года по моему распоряжению было создано Государственное агентство жилищного строительства. Основная задача этого агентства заключается в решении жилищно-бытовых проблем граждан. В тоже время, в результате деятельности Государственного агентство жилищного строительства будет дан новый толчок развитию строительного сектора, и это, в свою очередь, приведет к созданию тысяч новых рабочих мест».

«Проект, реализуемый в Ясамальском районе, является первым проектом. И после этого проекты будут реализовываться. Тут планируется строительство 29 жилых зданий, детского сада, школы. В этом жилом комплексе будет построено более 1800 квартир. Надеюсь, что открытие данного первого проекта мы отметим в 2018 году», — сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что граждане, которые по определенным причинам не могут приобрести квартиры, в результате деятельности Государственного агентства жилищного строительства смогут приобрести квартиры: «Потому, что мы живем в условиях рыночной экономики, есть состоятельные слои, неимущие слои и малообеспеченные граждане и решение их проблем государство берет на себя. Как я уже отметил, реализуются различные социальные проекты и обеспечение квартирами, конечно же, является фактором, занимающим особое место в жизни каждой семьи. Состоятельные граждане обеспечивают себя квартирами, домами, однако государство не должно жалеть помощи для тех, у кого нет на это возможности. Сегодня начало данного проекта является наглядным примером этого. Квартиры на льготных условиях в этом жилом комплексе будут в первую очередь выдаваться семьям шехидов, ветеранам войны, молодым специалистам, учителям, ученым, военным и гражданам этой категории. Условия действительно очень льготные, люди переселятся в новые квартиры с условием долгосрочных выплат».

Глава государства отметил, что в результате реализации этого проекта оживится строительный сектор.

Президент подчеркнул, что в Баку сейчас идут подготовительные работы для реализации второго проекта: «Второй проект будет еще больше, чем этот. Если здесь 11 гектаров, то строительная площадка во втором проекте будет 20 гектаров. Второй проект будет осуществлен в поселке Говсан, и там тоже предусматривается строительство десятков жилых зданий.

Мы сегодня осуществляем это по государственной линии. И финансовые ресурсы в связи со зданиями, которые будут построены здесь, также предусмотрены в государственном бюджете. Но сегодня я обращаюсь и к предпринимателям, чтобы и они присоединились к этой инициативе, и этот процесс обрел бы массовый характер.

Государство и без того будет выполнять свою задачу. Как в Баку, так и в других наших крупных городах, а в будущем – повсюду должно и будет вестись строительство социальных зданий. Но для того, чтобы придать данному процессу более широкий характер, в это дело должен включиться и частный сектор.

Сегодняшняя инициатива, сегодняшняя церемония закладки фундамента служат сигналом предпринимателям, чтобы они могли сделать больше как для себя, так и для государства. Как я уже отметил, в результате реализации данного проекта мы выполним несколько важных задач».