В 2017 году мы станем свидетелями очень большого развития в строительном секторе Азербайджана.

Как передает Тренд, об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью в субботу на церемонии закладки фундамента первого девятиэтажного здания и здания школы, которые будут построены в Ясамальском жилом комплексе, являющемся первым проектом Государственного агентства жилищного строительства.

По словам главы государства, строительство сегодня в Азербайджане социальных домов, другие реализуемые проекты приведут к очень большому оживлению.

«В результате реализации этого проекта оживится строительный сектор. В этом году строительный сектор переживает спад. Если мы обратим внимание на динамику развития и падения ВВП, то увидим, что фактор, который сегодня ведет ВВП к снижению — это спад в строительном секторе. Тому есть две причины. Сократились государственные инвестиции, что естественно, потому что наши доходы сократились и мы, в первую очередь, направили свои доходы на решение социальных вопросов. И должен отметить, что в этом году ни один социальный проект не был сокращен. Это первый вопрос. Другая причина, конечно же, в том, что предприниматели начали уделять мало внимания строительству жилья. Поэтому в результате деятельности Государственного агентства жилищного строительства и реализации других проектов, мы оживим строительный сектор. Это, в свою очередь, приведет к большому движению и оживлению, в строительном секторе будут созданы тысячи рабочих мест. В то же время, компании, занимающиеся строительными материалами, их производством, восстановят и расширят свою деятельность. Таким образом, этот проект и на экономику страны окажет очень позитивное влияние», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, если учесть, что в результате проводимых в последние годы в стране реформ и политики диверсификации, мы, можно сказать, обеспечиваем себя основными строительными материалами, при реализации этого проекта мы не будем зависеть от импортных компонентов.

«Согласно предоставленной мне информации, 80-90 процентов материалов, которые будут использованы при строительстве этих зданий, будут азербайджанского производства и, в первую очередь, мы снизим потребность в импорте. С другой стороны, местные компании, производя строительные материалы, также улучшат свои материальные возможности. Я также обращаюсь к частному сектору. В 2017 году мы станем свидетелями очень большого развития в строительном секторе. Строительство сегодня в Азербайджане социальных домов, другие реализуемые проекты, приведут к очень большому оживлению», — сказал Президент Азербайджана.

Как отметил глава государства, в рамках этого проекта будут построены 29 зданий.

«В настоящее время в городе Баку, на месте старых, пришедших в непригодное состояние зданий, ведется строительство более 60 новых, многоэтажных жилых зданий. И это возможно благодаря определенной в этом году политике. Для предпринимателей созданы условия. Местные органы исполнительной власти оказывают свою поддержку в связи с этим вопросом. Уже первый такой проект был недавно реализован в поселке Рамана. И я участвовал в открытии этого здания, чтобы оказать поддержку этому процессу», — сказал Президент Ильхам Алиев.