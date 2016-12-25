Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что после принятия антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН дал указание МИД провести ревизию отношений с организацией, в том числе в вопросах взносов в ее бюджеты и присутствия ее представителей на территории страны.

«Я дал распоряжение МИД в течение месяца провести ревизию всех наших взаимоотношений с ООН, в том числе финансирования институтов ООН и присутствия в стране представителей ООН», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Совет безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху накануне объявила, что не будет выполнять резолюцию.