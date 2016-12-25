В рождественское утро около 54 тысяч жителей немецкого Аугсбурга покинут свои дома в связи с подрывом саперами бомбы времен Второй мировой войны.

Как передает Газета.ру со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung, предположительно принадлежащая вооруженным силам Великобритании авиационная бомба была обнаружена во время строительных работ в исторической части города. Сообщается, что взрывное устройство является самой крупной бомбой, когда-либо найденной в городе.

Также сообщается, что в день подрыва, для которого в город были направлены около 600 сотрудников спецназа, будут также отменены церковные службы во всех соборах и церквях.