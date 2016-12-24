В редакцию Минвала направила письмо 14-летняя девочка их Украины. П редлагаем вашему вниманию данное письмо:

«Здравствуйте, уважаемый господин президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева! Вам пишет 14-летняя Нармина Мамедова из украинского города Харьков.

Скоро Новый год, поэтому все дети пишут письма Деду Морозу. Также делала и я несколько лет назад. Теперь же решила обратиться к Вам.

Хочу рассказать Вам историю моей жизни, которая полна печали. Много лет назад еще до моего рождения в 1993 году мой папа — спортивный инструктор Института геофизики Национальной академии наук Азербайджана Фаиг Мамедов, получил от государства однокомнатную квартиру в поселке Гарачухур (улица М.Фаталиева 15, квартира № 89).

В то время он не был женат и, получив квартиру, хотел завести семью, но семья вынужденных переселенцев из оккупированных районов проникла в отсутствие папы в квартиру и до сих пор там проживает, несмотря на то, что мой папа выиграл судебный процесс и непрошенных гостей должны были выселить на законном основании.

Потом настали тяжелые времена для папы, и он в поисках работы уехал в Харьков, где встретил мою мать Викторию. Они поженились, а потом родилась я. После родились мои сестры Амина и Алсу. Наша мама мечтала, что мы вернемся вместе с папой в Баку, чтобы жить в папиной квартире, который не терял надежду вернуть свое жилье. Но этим мечтам не было суждено сбыться. Она умерла, когда мне было семь лет.

В 2009 году мой папа выиграл суд против вынужденных переселенцев, не желавших освобождать его квартиру. Но судебное решение никто не стал исполнять.

Папе пришлось вновь приехать в Харьков. Мне и моим сестрам нужна была мать, и папа вновь женился. Вторая жена, родив ему еще одну дочь, которую нарекли Сабиной, скончалась. Недавно папа снова женился, и у нас появилась еще одна сестра. Теперь у нашего отца пять дочек. Он растит нас как азербайджанок, обучая родному языку и обычаям. И мы все отличницы учебы. Наш папа очень старается, хотя я чувствую, что у него становится больше седины от лишений и невзгод.

Пару лет назад к нам приехал журналист из Азербайджана. Он написал статью о нас, но чиновники не отреагировали на наше положение.

Я выросла без материнской ласки и заботы, потеряв самого дорогого в мире человека в раннем возрасте. Эти годы у меня не было возможности произносить то, что могли сделать все мои друзья и знакомые – слова «мама». Судьба лишила меня маминого взгляда и ее колыбельной, но также и крова над головой. Почему мы живем квартирантами, а в нашей квартире обитать должны переселенцы? Где справедливость? Моему отцу уже 50 лет, он получил квартиру в 24 года, сколько еще ждать, чтобы справедливость восторжествовала?

В следующем году мне исполнится 15 лет, и я намерена получить гражданство Азербайджана. И я очень хочу вернуться в Баку и жить в папиной квартире. Правда она уже будет для нас маленькой.

Обычно на Новый год принято загадывать желание, чтобы оно сбылось. Все зависит от Вас, господин президент и госпожа первая леди. Единственным утешением для меня и моих сестер станет возврат нашему папе того, что принадлежит ему по праву. Это все в Ваших силах.

Считается, что в новогоднюю ночь сбываются любые мечты. Помогите мне и моим сестрам поверить, что этот мир может быть лучше».

Подробнее про захват квартиры вынужденными переселенцами читайте в статье:

Бакинец вынужден скитаться на чужбине из-за оккупации собственного жилья