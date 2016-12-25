Центризбирком Туркмении на заседании в субботу зарегистрировал кандидатом в президенты действующего главу государства Гурбангулы Бердымухамедова.

Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, председатель ЦИК вручил кандидату соответствующее удостоверение.

Президентские выборы в Туркменистане назначены на 12 февраля 2017 года.

Выступая перед собравшимися, глава государства сказал «о важности постоянного совершенствования избирательной системы, в том числе за счет более активного освоения лучшего международного опыта».

Подчеркнув преемственность и демократичность основ народовластия, заложенных в давние века, президент Бердымухамедов отметил значительный рост социально-политической культуры общества за последнее время. По мнению главы государства, об этом свидетельствует и то, что впервые в выборах принимают участие кандидаты от трех партий — Демократической партии, Партии промышленников и предпринимателей и Аграрной партии.

Бердымухамедов выразил признательность всем членам Демократической партии, а также народу страны за выдвижение его кандидатом в президенты Туркменистана. Кандидатура действующего президента на высший государственный пост была единогласно выдвинута участниками конференции Демократической партии 14 декабря этого года.

Для Гурбангулы Бердымухамедова эти президентские выборы будут третьими. В первый раз он был избран в 2007 году, во второй раз — в 2012 году.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.