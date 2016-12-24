Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре условились продолжить тесную координацию по достижению политического урегулирования сирийского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.

«Условлено продолжить тесную координацию в вопросах содействия достижению политического урегулирования сирийского кризиса, в частности, имея в виду проведение в городе Астане переговоров заинтересованных сторон в целях выхода на конкретные договоренности», — говорится в сообщении.