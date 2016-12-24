В Санкт-Петербурге открылось крупнейшее в Европе кафе для котов, в котором будут постоянно жить 60 животных, передает ТАСС.

«Обитателями нового котокафе «Республика котов» на Литейном проспекте станут 60 животных, которые поступают из городских благотворительных приютов и из Государственного Эрмитажа», — сообщила директор Музея кошки, ветеринарный врач котов Эрмитажа Анна Кондратьева.

Она также отметила, что это станет беспрецедентным случаем в практике не только среди аналогичных заведений по всему миру, но и среди частных питомников и приютов.