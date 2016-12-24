Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер может выступить в роли посредника для налаживания отношений между Россией и США после инаугурации Дональда Трампа, передает РИА Новости со ссылкой на Politico.

В пользу 93-летнего ветерана внешней политики говорит как его огромный опыт, так и хорошие личные отношения с российским лидером, пишет издание.

Судя по недавним высказываниям Киссинджера и его личным встречам с Трампом, экс-госсекретарь позиционирует себя как подходящего кандидата для того, чтобы стать посредником в нормализации отношений Москвы и Вашингтона, говорится в статье. Киссинджер сохранял теплые отношения с Путиным и, наряду с будущим госсекретарем Рексом Тиллерсоном, часто встречался с ним даже в период охлаждения двусторонних отношений.

Некоторые эксперты удивляются, что общего может быть у «утонченного интеллектуала» Киссинджера и резкого и прямолинейного Трампа. Однако в действительности новый президент США может стать для архитектора американо-советской «разрядки» 70-х великолепной возможностью реализовать его давние планы по сближению бывших соперников Холодной войны, пишет издание.

Киссинджер долгое время выступал за улучшение отношений между США и Россией, считая, что это будет способствовать глобальной стабильности. У многих подобный подход вызывает неприятие, так как считается, что США придется отказаться от продвижения своих ценностей, утверждают авторы статьи. Однако у Киссинджера, известного своим реалистичным отношением к вопросам международной политики, другие приоритеты. «Он реалист. Самое важное для него — это поддержание равновесия в мире, а не разговоры о правах человека или демократии», — цитирует Politico главу нидерландского аналитического центра Cicero Foundation Марселя ван Герпена.

Помимо создания многополярного миропорядка, в котором Россия будет играть одну из важнейших ролей, Киссинджер призывал к более тесному сотрудничеству двух стран в Сирии, где, по его словам, совместные усилия мировых держав «могут стать образцом для урегулирования конфликтов на всем Ближнем Востоке». Что касается украинского вопроса, то здесь у экс-госсекретаря также есть собственное видение ситуации. «Украину необходимо интегрировать в европейское и мировое сообщество таким образом, чтобы эта страна служила мостом между Россией и Западом, а не форпостом одной из сторон», — приводит Politico высказывание Киссинджера.

Кроме всего прочего, ветеран американского внешнеполитического ведомства может похвастаться теплыми личными отношениями с обоими лидерами. В недавнем интервью телеканалу CBS он рассказал о своих впечатлениях от Путина и назвал его «героем из романов Достоевского». В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киссинджер хорошо знаком с российской историей и философией. «Он действительно хорошо разбирается в российских делах. Это не означает, что он во всем согласен с Россией, такого никто бы и не ждал от него, но, по крайней мере, он обладает не поверхностными знаниями, а гораздо более глубокой информацией», — заявил Песков. Что касается Трампа, то в том же интервью Киссинджер сказал, что у него есть «выдающая возможность» войти в историю Соединенных Штатов в качестве «очень достойного президента». При этом он с одобрением отозвался о назначении Рекса Тиллерсона на пост главы Госдепартамента. Более того, как утверждает Politico со ссылкой на источники, близкие к команде избранного президента США, сам Трамп с большим вниманием относится к мнению бывшего госсекретаря по внешнеполитическим проблемам.

Генри Киссинджер занимал пост госсекретаря в 1970-е годы. Он стал одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер — один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США.