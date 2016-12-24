Гитарист легендарной британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт скончался в возрасте 68 лет.

Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация «Би-би-си».

Парфитт пришел в Status Quo в 1967 году. С перерывами — то покидая группу, то возвращаясь вновь — он играл в коллективе до осени этого года. В последнее время состояние здоровья музыканта резко ухудшилось — в октябре Парфитт был вынужден приостановить концертную деятельность после перенесенного им сердечного приступа.

По данным «Би-би-си», Парфитт умер в клинике в Испании.

Status Quo — британская рок-группа, общий тираж проданных пластинок которой составляет более 110 млн копий. По числу хит-альбомов группа уступает лишь Rolling Stones Мика Джаггера и Кита Ричардса.