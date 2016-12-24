В Азербайджане со следующего года в системе высшего образования будут применяться новые профессиональные стандарты.

Как передает Тренд, об этом в субботу сказал заместитель министра образования Джейхун Байрамов на мероприятии в институте профессионального развития работников образования.

По его словам, одной из главных целей является подготовка квалифицированных педагогов.

Замминистра отметил, что с 2014 года началось диагностическое оценивание учителей. «В 2014 году оценивание прошли 30 тысяч учителей, в 2015 году — 60 тысяч», — сказал он.

Байрамов отметил, что в этом году данный показатель составил 100 тысяч учителей.

Замминистра также сообщил, что есть определенные пустоты в создании развивающей образовательной среды в классах. «Нам необходимо уделить внимание этой сфере», — сказал он.