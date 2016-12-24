

Следствие по делу о покушении на посла России в Анкаре Андрея Карлова выявило очень важные подробности теракта, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Как передает Анадолу, по словам министра, на данном этапе в интересах следствия было бы неверно обнародовать детали расследования, которое продолжается в тесной связке с экспертами из России.

«Мы стараемся выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами. На данном этапе четко определена связь убийцы с террористическим течением Фетуллаха Гюлена. Покушение – не результат личной инициативы террориста, теракт был спланирован», — сказал министр.

По словам Сойлу, теракты, имевшие место в Турции после парламентских выборов 7 июня 2015 года и вооруженное нападение на российского дипломата взаимосвязаны и являются цепью единого плана.

«Террористы PKK, течение Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и ДЕАШ – это лишь инструменты в одной большой игре», — сказал министр, указав, что покушение на Карлова является результатом действий сил, которые пытаются пресечь усилия по обеспечению мира на Ближнем Востоке.

«Турция и Россия не попадут на подобные ловушки. Политическая воля, проявленная Москвой, является ярким тому подтверждением и это вселяет в нас надежду. Я вновь выражаю соболезнование России и дружественному российскому народу», — сказал министр.