Распространилась новая фотография президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как передает axsam.az, на фотографии он держит на руках приемную дочь своей старшей дочери Лейлы Алиевой — Амину.
Распространилась новая фотография президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как передает axsam.az, на фотографии он держит на руках приемную дочь своей старшей дочери Лейлы Алиевой — Амину.
Дата: 2016/12/24 21:15
Раздел: Азербайджан
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Темы: Амина, Ильхам Алиев
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