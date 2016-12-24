В Гяндже прошла акция по посадке деревьев по случаю 55-летнего юбилея президента Ильхама Алиева.

Как передает Qafqazinfo, в акции принимали участие коллективы всех управлений и ведомств города, молодежь и представители общественности.

В рамках компании в основном высаживались ели.

Глава Исполнительной власти города Гянджи Эльмар Велиев лично посадил 55-тысячную по счету ель.

Как сообщил заместитель главы ИВ Эльнур Рзаев, акция, проводимая на территории в 450 гектаров в Парке Гейдара Алиева, началась 1 декабря этого года.

Как отметил председатель Гянджинской городской организации Партии Ени Азербайджан, депутат Нагиф Гамзаев, эта акция по посадке деревьев – подарок от гянджинцев на 55-летний юбилей президента Ильхама Алиева.