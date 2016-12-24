Нашумевшее выступление первого президента Армении Левона Тер-Петросяна продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем и в Армении, и в Азербайджане. Напомним, что как уже сообщал Minval.az, Тер-Петросян проанализировал ситуацию, в которой оказалась его страна, и призвал к миру через поэтапный план и компромиссы.

Как и прогнозировал наш сайт, посыл первого президента Армении остался не понятым. К примеру, в Армении Тер-Петросяна обвинили в игре на потребу внешних сил. А кое-кто сказал, что его выступление было согласовано с действующим армянским президентом Сержем Саргсяном (худшего обвинения и представить сложно, учитывая какое неприятие у армянского общества вызывает карабахских клан, чьим представителем и является Саргсян). Ну а общим лейтмотивом стала фраза: «Обыкновенное предательство». Хотя кого и как предал Тер-Петросян – особо не раскрывается.

Дошло до того, что сегодня секретарь фракции АНК (Армянский Национальный Конкресс, возглавляемый Тер-Петросяном) Арам Манукян вынужден был сделать заявление. «Война и коррупция взаимосвязаны, и в первую десятку коррумпированных стран неслучайно входят воюющие страны, так как, к примеру, генералы используют войну в своих целях». Об этом он заявил в ходе обсуждения выступления первого президента Армении, лидера оппозиционного «Армянского национального конгресса» Левона Петросяна.

Манукян отвечал на наблюдение политолога Армена Григоряна о том, что вопрос Карабаха не имеет отношения к обеспечению в Армении экономической конкуренции.

По словам Манукяна, «война предполагает экономику. По подсчетам различных экономистов, из-за блокады импортируемые товары стоят дороже на 30%, так как у нас нет железной дороги. По темпам развития мы отстаем в 15-20 раз. Кто-то должен об этом говорить или нет? Вчера парламент одобрил еще 3 кредитных договора, и внешний долг Армении достиг 6 миллиардов долларов, это 60% ВВП», — констатировал депутат.

На вопрос о том, как власти должны начать решение вопроса Нагорного Карабаха, Манукян ответил, что, прежде всего, исполнительный орган должен выступить за поэтапное решение, к нему должна присоединиться коалиция, затем — пресса и общество. В результате готовность к примирению поддержит и международное сообщество.

До сих пор, подчеркнул политик, власти не подготовили народ к миру.

Надо ли что-то комментировать, если армянский депутат открыто говорит о том, что народ Армении к миру не готов и это вина властей Армении?

В.Абасова