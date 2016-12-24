Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира.

Как сообщается на сайте главы государства, Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира с 31 Декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира. Глава государства пожелал счастья и благоденствия.

Ильхам Алиев в послании отметил, что достигнутые в Азербайджане за 25 лет независимости экономический потенциал, социальный прогресс и общественно-политическая стабильность позволяют ослабить влияние продолжающегося в мире финансово-экономического кризиса, уберечь страну от рисков.

Президент отметил, что проведенный 26 сентября референдум по внесению изменений в Конституцию продемонстрировал уровень развития общества. Граждане страны, продемонстрировав политическую развитость, поддержали изменения, открывающие новые возможности для укрепления государства, защиты прав и свобод человека.

Ильхам Алиев выразил уверенность, что совместная деятельность соотечественников и их незыблемая преданность родной азербайджанской земле еще больше усилит государство, поможет в короткое время восстановить территориальную целостность и освободить оккупированные территории — единственную проблему, мешающую развитию страны.

По словам главы государства, апрельские бои доказали, что ВС Азербайджана готовы в любой момент освободить оккупированные территории.

Ильхам Алиев призвал всех азербайджанцев, в том числе проживающих за рубежом, к тесному сплочению, решительной защите национальных интересов, принципиальной борьбе с провокационными действиями антиазербайджанских кругов во имя процветания и усиления Родины, укрепления ее суверенитета.

Президент пожелал каждому соотечественнику счастья, благоденствия и успехов во всех делах.