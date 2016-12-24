Дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева — Арзу Алиева подготовила видеопоздравление в честь 55-летия своего отца.

«Я знаю, что бы ни было, он всегда выслушает, поддержит. И какой-бы он совет не дал, я знаю, что могу ему доверять на 100 процентов. Я вижу, что папа действительно радуется в такие моменты, когда рядом вся семья: я, Лейла, Гейдарчик, внуки. И видя все это, у всех на душе бывает праздник и хорошее настроение», — сказала Арзу Алиева.

Видеозапись была размещена на официальной странице Арзу Алиевой в Facebook.