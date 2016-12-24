«Кто-то, спекулируя валютой на рынках, влияет на экономику ряда стран, в том числе и на экономику Турции».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Нашу экономику атакуют посредством валютного рынка. В связи с этим, я обратился к своему народу, в особенности к бизнесменам. Я знаю, что некоторые встретили это обращение с иронией. Несмотря, на то, что есть реалии, которые мы проживаем с 1994 года. Еще раз повторю, кто-то посредством валютных спекуляций негативно влияют на нашу экономику. Но этим не преследуют экономические цели. Цель- подготовка к политическим операциям. Таким спекуляциям подвергаются и соседние страны, конкретно скажу, Китай, Россия, Азербайджан. Но мы положим конец этим играм. Для этого мы должны увеличить доверие к национальной валюте. В импортно-экспортных операциях должна использоваться национальная валюта», — заявил президент.