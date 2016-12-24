По подсчетам Национальной ассоциации рождественских елок (NCTA), стоимость праздничных деревьев в последние годы растет, передает Информинг.

Так, если в прошлом году стоимость дерева составляла 50,82 доллара, то в этом сезоне цены будут еще выше. А за экзотические экземпляры американцы готовы отдать до 1 тысячи долларов.

Отметим, что в 2015 году жители США потратили на живые ели 1,32 млрд долларов. Причем на искусственные деревья приходятся 81% продаж, живые елки покупают 19% американцев. Стоимость искусственных елок в среднем составляет 50-100 долларов.