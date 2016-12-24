В посольстве Азербайджана в Польше состоялось праздничное мероприятие по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как передает АзерТадж, в мероприятии приняли участие представители азербайджанских диаспорских организаций, польской общественности.

Выступивший со вступительным словом советник посольства Ульви Бахшалиев поздравил собравшихся с наступающими праздниками. Он отметил, что 31 декабря был объявлен Днем солидарности азербайджанцев мира 16 декабря 1991 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, который в тот период являлся председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики. С того исторического дня азербайджанцы, проживающие во всем мире, празднуют этот день единения.

Была отмечена важность единства наших соотечественников, проживающих в различных странах. У.Бахшалиев рассказал о деятельности действующей в Польше азербайджанской диаспоры, которая доводит до польской общественности реалии Азербайджана, историю и культуру нашей страны. Советник посольства призвал каждого азербайджанца более активно пропагандировать Азербайджан в Польше.

На праздничном вечере прозвучали азербайджанские народные песни в исполнении члена азербайджанской диаспоры Гамида Ибадуллаева и польских музыкантов. Джалал Алиев исполнил на фортепиано произведения азербайджанских композиторов.