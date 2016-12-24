Казахстан предоставил крупнейшему коммерческому банку страны — Казкоммерцбанку — экстренный займ, оздоровление банка может стоить стране до 1,5 трлн. тенге (4,5 млрд. долларов).

Как передает Rambler News Service со ссылкой на Bloomberg, предоставление государственной финансовой помощи — один из вариантов, которые рассматривают руководство Казкоммерцбанка и центральный банк страны. С 15 декабря Казкоммерцбанк занял у регулятора 400 млрд. тенге (1,2 млрд. долларов) для поддержки ликвидности. Два источника отмечают, что второй по величине активов банк Казахстана — Народный банк Казахстана — может начать переговоры о получении контроля над Казкоммерцбанком, если правительство согласится выделить деньги на восстановление финансового баланса банка.

Банковская система Казахстана оказалась в сложной ситуации после того, как в 2014 году стали опускаться цены на нефть. Также на банковскую систему страны влияют экономические трудности в России. По данным S&P Global Ratings, каждый третий банковский заем в Казахстане был признан неработающим или пересмотрен.