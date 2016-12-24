Министерство обороны Польши обратилось к российской стороне с просьбой предоставить записи переговоров в кабине пилотов самолёта Ту-154 Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, передает RT.

«Министерство национальной обороны сегодня обратилось к властям Российской Федерации с требованием о немедленной передаче Польше записи разговоров в кабине пилотов Ту-154М. Как следует из вчерашнего заявления президента России Владимира Путина, власти России располагают текстом разговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был доступен Польше», — цитирует заявление польского военного ведомства РИА Новости.

23 декабря Путин во время большой пресс-конференции призвал прекратить спекуляции на ситуации с крушением Ту-154. Он подчеркнул, что лично читал расшифровку разговоров пилотов разбившегося самолёта. Из неё следует, что один из пассажиров требовал посадить борт, несмотря на возражения пилота.

Весной 2015 года польские СМИ опубликовали выдержки из записи с чёрного ящика Ту-154. Согласно этим записям, в кабине самолёта президента Польши Леха Качиньского в момент авиакатастрофы в 2010 году находились посторонние. Они, предположительно, оказали давление на экипаж, требуя приземлиться при плохих погодных условиях.