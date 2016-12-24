Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения.

Как сообщает АзерТадж, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем.

В этот знаменательный день с чувством удовлетворения хочу отметить, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика добилась прогресса, благосостояния и успехов в политической, экономической и культурной сферах.

Грузия придает большое значение дружественным связям с Вашей страной. Уверен, что в результате совместных усилий нынешнее сотрудничество, стратегическое партнерство между нашими странами и многовековые традиции дружбы двух народов будут укрепляться и углубляться.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу еще раз выразить Вам признательность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Ваше превосходительство, выражаю Вам глубокое почтение, желаю счастья, крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту, а дружественному народу Азербайджана – мира и процветания».