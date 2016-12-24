Пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана будет функционировать как отдельная структура.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в “Структуру Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики”.

В структуре Генпрокуратуры создано Управление пресс-службы и информационно-коммуникационных технологий. Пресс-служба будет обладать полномочиями отдела.

Отметим, что глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов назначен на эту должность в 2008 году. Ранее он занимал должность прокурора в организационно-аналитическом управлении Генпрокуратуры.