24 декабря президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности на благо и во имя прогресса азербайджанского народа.

Глава государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Президенты выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между странами будут успешно развиваться и впредь.