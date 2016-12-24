Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз высказался против создания в Сирии каких-либо автономий.

Как сообщает агентство «Anadolu», об этом глава государства сообщил на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.

«Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии», — заявил он.

Эрдоган также подверг жесткой критике ЕС: «В Евросоюзе обещали, что уже к 1 июля выделят на поддержку беженцев 3 млрд евро, тогда как по состоянию на сегодняшний день выделено лишь 677 млн. Эти средства выделяются не Турции, а беженцам, через международные и правозащитные структуры. Где же эти средства? Это дает основание сказать, что ЕС не думает о гуманизме и правах человека».

Эрдоган отметил, что только на нужды беженцев Турция потратила $20 млрд: «Это немалая сумма. Где же «богатый Запад»?