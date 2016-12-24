субботу состоялась церемония награждения победителей конкурса журналистских эссе, объявленного Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как передает Тренд, в мероприятии приняли участие помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана Али Гасанов, исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугар Сафарли, председатель Совета печати, депутат Афлатун Амашев, руководители СМИ, представители государственных структур, депутаты и другие участники.

В Азербайджане после возвращения к руководству страной общенационального лидера Гейдара Алиева медиа были подняты на уровень одного из самых авторитетных институтов азербайджанского общества, сказал, выступая на мероприятии, Али Гасанов.

«Медиа играют важную роль в формировании, развитии общества. Поэтому великий лидер Гейдар Алиев видел медиа одним из главных общественных институтов азербайджанского общества. Именно по этой причине общенациональный лидер отменил в отношении медиа все механизмы общественного регулирования, и журналисты сами создали Совет печати», — сказал Али Гасанов.

Как подчеркнул помощник Президента Азербайджана, азербайджанское государство видит роль и место медиа в качестве авторитетного института общества.

«Президент Ильхам Алиев отметил, что не представляет Азербайджан без свободных медиа», — сказал Али Гасанов.

По его словам, посредством Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации на развитие медиа было выделено около 28 миллионов манатов. «Примерно столько же средств было направлено на решение проблем медиа, были списаны долги медиа-структур, и медиа пользуются всеми механизмами заботы государства. Государство построило и продолжает строить дома для журналистов», — сказал он.

Помощник Президента отметил, что государство делает все это для того, чтобы медиа и впредь могли выполнять свою роль в азербайджанском обществе.

«Мы ничего не сможем сделать без свободных медиа, интеллектуальных журналистов. Поэтому государство заботится о журналистах», — сказал Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что медиа играют важную роль в донесении до мировой общественности правды о нагорно-карабахском конфликте. «Сегодня мы находимся лицом к лицу с большим армянским лобби, исламофобскими кругами. Есть такие миссионерские организации, которые не воспринимают развитие Азербайджана, по мере развития нашей страны выросло и число наших противников. Мы ждем поддержки от медиа, чтобы вести борьбу со всем этим», — сказал Али Гасанов.

Как сказал, выступая на мероприятии, Вугар Сафарли, Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации более семи лет проводит подобные конкурсы. Фонд проводит конкурсы трижды в год, однако, в этом году совместно с исполнительными властями и различными государственными структурами было проведено до десяти конкурсов, отметил он.

По его словам, в целом в десяти конкурсах приняло участие около 600 журналистов, и награждено около 400 журналистов. «Кроме того, были организованы зарубежные поездки представителей СМИ», — сказал Сафарли.

Сафарли добавил, что на нынешний конкурс было представлено 160 работ. «Было определено 19 направлений, по каждому из которых предусмотрено шесть победителей. Эти конкурсы будут продолжены», — сказал он.

Выступая на мероприятии, председатель Совета печати Афлатун Амашев коснулся событий, происходящих в мире, отношения больших государств к малым государствам.

По его словам, современное мышление, аналитические качества Президента Ильхама Алиева, его опора на современные принципы создают уверенность в том, что Азербайджан будет успешно бороться с проблемами в современном сложном мире. «Сегодня азербайджанская пресса является сильным институтом. Азербайджанские журналисты никогда не были так сильны, как сегодня. Медиа всегда находились в центре внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева. От имени азербайджанских журналистов поздравляем Президента Азербайджана с днем рождения», — сказал Амашев.

Затем победителям были вручены награды. Мероприятие продолжилось художественной частью.