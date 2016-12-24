Из-за угрозы нападения боевиков «Исламское государство» госдепартамент США призвал американцев воздержаться от поездок в Иорданию, Египет и Мали. Об этом говорится в трех разных заявлениях, опубликованных на сайте госдепа.

В частности, американским дипломатам запрещается ездить в Западную пустыню и на Синайский полуостров, за исключением курортного города Шарм-эль-Шейх. По поводу Иордании говорится, что там террористические группы, в том числе и ИГ, «организовали атаки в стране и продолжают совершать нападения».

А в Мали, кроме террористической угрозы, как говорится в заявлении госдепартамента, для граждан западных стран еще и высок риск стать жертвами нападения обычных преступников.