Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы государства.

Дмитрий Медведев поздравил президента Ильхама Алиева по случаю дня рождения, пожелал ему успехов в государственной деятельности.

Глава государства выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что двусторонние дружественные отношения между странами будут успешно развиваться во всех сферах и в будущем.

Президент Азербайджана и премьер-министр России обсудили состояние нынешнего экономического сотрудничества и его перспективы.