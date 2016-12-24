Президент Франции Франсуа Олланд направил послание Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

«Уважаемый господин Президент, передаю самые искренние поздравления по случаю дня рождения, желаю крепкого здоровья и успехов в высокой государственной деятельности. Пользуясь этой благоприятной возможностью, рад подчеркнуть важность наших углубляющихся и развивающихся двусторонних связей. Я также рад прекрасным достижениям. Одним из примеров этого является открытие при большой Вашей поддержке 15 сентября этого года в Баку французско-азербайджанского университета. В завершение еще раз довожу до Вашего внимания наличие обязательства Франции и моего лично в нахождении устойчивого решения путем переговоров нагорно-карабахского конфликта», — говорится в послании.