В Азербайджане 29 процентов населения являются представителями среднего класса, сказал председатель Совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Руфат Асланлы в субботу на конференции, посвященной стратегии реформ Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По его словам, такого показателя удалось добиться благодаря реализации экономической стратегии.

«В мире доля представителей среднего класса составляет 14 процентов от общей численности населения. В Европе и Северной Америке, где традиционно высокий уровень доходов, этот показатель составляет 33 и 38 процентов», — цитирует слова Асланлы агентство Тренд.

За последние 30 лет, отметил глава Палаты, 40 процентов богатства мира сосредоточились в руках одного процента населения.

«Состояние 85 самых богатых людей мира превышает совокупное состояние 3,5 миллиарда людей с низким уровнем доходов. В Азербайджане же треть населения являются представителями среднего класса», — добавил Асланлы.

Также, по его словам, в Азербайджане в 62 из 100 домов есть компьютеры, 77 человек из 100 имеют выход к интернету. При этом по миру эти показатели ниже.

В Азербайджане за прошедший период ежедневно создавалось шесть рабочих мест.

«В мире с 2008 по 2016 годы только в 40 процентах из 193 стран создавались рабочие места», — добавил он.