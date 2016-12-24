Сегодня президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

В.Путин поздравил главу азербайджанского государства с днем рождения, пожелал ему успехов на ниве государственной деятельности, крепкого здоровья во имя процветания азербайджанского народа и развития нашей страны.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за проявленное внимание и поздравления.

Президент выразили уверенность, что опирающееся на дружественные отношения стратегическое партнерство между двумя странами и впредь будет расширяться.

В ходе телефонной беседы были обсуждены вопросы будущего разностороннего развития сотрудничества между Россией и Азербайджаном.