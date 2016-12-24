25 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, пройдут дожди.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4°, днем 6-8° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 6-8° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность — 80-90%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, снег и мокрый снег. Местами будет туман. Подует умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 3-7° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.