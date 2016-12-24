Телеканал «Россия 24» подготовил по случаю дня рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева специальный сюжет, в котором рассказал о человеческих и лидерских качествах Ильхама Алиева, сообщает Тренд.

«Президент Азербайджана сегодня принимает поздравления по случаю юбилея, Ильхаму Алиеву исполнилось 55 лет. На главный пост страны он заступил 13 лет назад, сменив своего отца Гейдара Алиева. После этого жители Азербайджана доверяли ему руководство страной дважды», — говорится в репортаже.

«Образованному, интеллигентному, обладателю прекрасного чувства юмора, солнечной улыбки Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву — 55 лет. Ответственность за страну, за весь азербайджанский народ легла на плечи Ильхама Алиева довольно рано, он стал президентом в 42 года и успешно продолжил курс своего отца Гейдара Алиева, которому было суждено поднять страну с колен, сохранить и укрепить независимый Азербайджан. А Ильхам Алиев придал развитию ускоренный темп, сделал Азербайджан современным государством с независимой экономикой», — отмечают авторы сюжета.

«Ильхам Алиев — это зрелая личность, крепкий мужской характер. Он опередил свое время в том смысле, что сейчас вполне гармонично будет смотреться в приходящем новом поколении новых политиков»», — сказал в сюжете автор и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.

«Перед молодым Президентом — Ильхамом Алиевым стояли огромные и серьезные вызовы. Главным для него было быть достойным своего отца – великого руководителя Гейдара Алиева. Если бы сегодня он видел все это, то гордился бы своим сыном», — сказал известный азербайджанский и российский режиссер Юлий Гусман.

Новый взгляд на все сферы деятельности – это кредо Ильхама Алиева, говорится в сюжете.

«Баку превратился в суперсовременный город. В Баку старина и современность смотрятся гармонично. Ильхам Алиев ведет независимую внешнюю политику. Он не скрывает теплых чувств к России. К русскому языку здесь относятся с любовью и уважением», — отмечается в сюжете.

Ильхам Алиев окончил МГИМО и является настоящей гордостью этого вуза, отмечается в сюжете.

«Я поздравляю Вас с этим 55-летним юбилеем. «Пять» — это отлично, «пять» я вам ставил всегда, когда Вы учились в институте. «Пять» — вы завоевали эту оценку, являясь руководителем преуспевающего государства», — сказал ректор МГИМО в 1974-1984 годах Николай Лебедев.

«Самое ценное и самое дорогое у Ильхама Алиева — достижение его собственных целей, которые он поставил перед собой. Это действительно независимый Азербайджан, богатый Азербайджан, гордый Азербайджан, мирный Азербайджан», — сказал Киселев.

«Азербайджан на верном пути и очень хорошо, что на этом пути его ведет такой замечательный лидер и Президент — Ильхам Алиев. С днем рождения!» — сказал Юлий Гусман.