В субботу жители Берлина застали канцлера ФРГ Ангелу Меркель в супермаркете правительственного квартала столицы в окружении личной охраны.

Три телохранителя не отходили от политика, в том числе, и на кассе, пишет Kp.ru.

Наблюдательные берлинцы заметили, что Меркель не приобрела ничего нужного для традиционного рождественского застолья, например, вина или гуся. Продукты, купленные канцлером, намного более повседневные: картофель, творог, перец и сладости.

К слову, в супермаркет политик пришла со своими пакетами.

По данным издания Bild, в магазин за покупками Меркель направилась почти сразу после пресс-конференции.