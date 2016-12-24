Американский президент США Барак Обама подписал закон, который предусматривает создание в США центра по борьбе с зарубежной пропагандой.

Средства на формирование центра, которые отойдут Пентагону, уже предусмотрены в бюджете на следующий год.

Согласно закону, центр будет «вести и координировать усилия по отслеживанию зарубежной пропаганды и по распространению ложной информации, подрывающей национальных интересов США». Также центр будет заниматься стратегией борьбы с дезинформацией.

Суммой, предусмотренной бюджетом, также планируется поддержать журналистов и НКО, которые будут собирать и анализировать «ложные данные», сообщает РИА Новости.