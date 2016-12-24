Проект «Южный газовый коридор», реализуемого по инициативе Азербайджана, внесет ценный вклад в укрепление энергетической безопасности Европы.

Как сообщает АПА, об этом говорится в статье министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева, опубликованной в газете «Азербайджан».

Министр отметил, что работы в рамках разработки второй стадии азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» завершены на 87%, на 72 % завершены работы по расширению Южнокавказского трубопровода, на 60 % — по строительству TANAP и на 30% — Трансадриатического трубопровода (TAP).