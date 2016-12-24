Сегодня состоялась церемония закладки фундамента первого девятиэтажного здания и школы, которое будет построено в Ясамальском жилищном комплексе — первом проекте Государственного агентства жилищного строительства при президенте Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.

Директор Государственного агентства жилищного строительства Самир Нуриев проинформировал главу государства о проделанной в жилищном комплексе работе.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент девятиэтажного здания и школы, которое будет построено в Ясамальском жилищном комплексе.

Затем глава государства выступил с речью.