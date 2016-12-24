В Иране совершено мошенничество в отношении планирующего заняться торговлей гражданина Азербайджана на сумму в 100 тыс. долларов. Как сообщает Report, житель Ширвана 1951 года рождения Мамедов Замеддин Нусрет оглы обратился с заявлением в правоохранительные органы Азербайджана по поводу того, что в 2010 году был обманут знакомыми из Ирана.

Так, З. Мамедов познакомился в Иране с некими Эльдаром и Этибаром и с целью заняться торговлей передал им 100 тысяч долларов США. После этого З. Мамедов не смог вернуть свои деньги обратно.