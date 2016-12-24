Один человек получил ножевые ранения в результате массовой драки в Баку. Как сообщает Report, инцидент произошел на улице поселка Бюльбюль в Сураханинском районе.

В ходе драки, в которой приняли участие 8 человек, ножевое ранение получил 23-летний Вусал Агаев Насиб оглы. На скорой помощи он был доставлен в больницу. По словам его близких, В. Агаев не принимал участие в драке. Он пытался разнять дерущихся и в этот момент был ранен.

По факту полицейское управление Сураханского района проводит расследование.