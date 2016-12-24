Проект «План зонирования и использования территории города Баку» будет рассмотрен вновь.

Как сообщили АПАв Государственном комитете градостроительства и архитектуры, 22 декабря были проведены предварительные общественные обсуждения проекта «План зонирования и использования территории города Баку», презентованного Бакинским государственным институтом планирования.

На мероприятии приняли участие представители различных государственных органов, общественности. Основной целью проведения мероприятия является обсуждение проекта, изучение рекомендаций и предложений в связи с ним.

В результате обсуждений были учтены рекомендации, предложения и замечания. Для устранения в кратчайшие сроки недостатков ИВ Баку поручило Бакинскому государственному институту планирования следующее:

— Привести линии метро ЗАО «Bakı Metropoliteni» в соответствие с концепцией развития на 2035 год;

— Исключить из проекта пункт о постройке в Аляте аэропорта в связи с нецелесообразностью;

— Уточнить цифры жилищного фонда;

— Вновь рассмотреть объемы сноса;

— Уточнить экономические показатели;

— Уточнить число центров и указанного здесь населения;

— С учетом вышеизложенного вновь представить проект.