Вооруженные формирования Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 43 раза, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, в селе Чинари, Мосесгех Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Ферехли, Гызылгаджылы и на безымянных высотах Газахского района, в селах Агбулаг, Коханеби и Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.