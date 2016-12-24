Президент США Барак Обама распространил действие «закона Магнитского» на весь мир, передает РИА «Новости».

Об этом говорится в законе о расходах на военные нужды в 2017 году. Закон позволяет вводить санкции против всех, кто, по мнению американских властей, имеет отношение к коррупции и нарушениям прав человека.

В соответствии с законом, президент США может ввести санкции против любого иностранца, который, на его взгляд, несет ответственность за «внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения международно признанных прав человека против людей в любой стране».