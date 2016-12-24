Израиль отказывается выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, запрещающую строительство поселений на палестинских территориях, и надеется на сотрудничество с избранным президентом США Дональдом Трампом в этом вопросе, передает агентство Reuters.

«Администрация Обамы не только не в состоянии защитить Израиль от бандитской деятельности в ООН, она вступила с ними в сговор», — говорится в заявлении израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что после того, как Совбез принял эту резолюцию, Израиль, надеявшийся на вето США, отозвал послов из Сенегала и Новой Зеландии — государств, чьи делегации выступили соавторами текста. А Дональд Трамп заявил, что после его инаугурации ООН ожидают большие перемены.

Кроме того, Нетаньяху поручил министерству иностранных дел страны отменить все программы помощи Сенегалу.