Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил закон «О безналичных расчетах», сообщает сайт главы государства.

Согласно закону, объекты торговли и общепита, зарегистрированные как плательщики НДС и чей годовой оборот превышает 200 тыс. манатов, могут вести наличные расчеты на сумму до 30 тыс. манатов в месяц, остальные налогоплательщики – до 15 тыс. манатов в месяц.

Кроме того, закон определяет требования к оплате в безналичной форме административных штрафов, финансовых санкций, налогов, таможенных пошлин и сборов, процентов и задолженностей по лизинговым операциям и кредитам, страховых выплат, услуг и пошлин госструктур, госкомпаний и бюджетных организаций, стипендий, финансовой помощи, компенсаций, коммунальных расходов и т.д.

Кроме того, закон предполагает оплату в безналичной форме заработных плат. Это не касается налогоплательщиков, работающих в сфере торговли, общепита и услуг, чей годовой оборот не превышает 200 тыс. манатов.

Закон также предусматривает применение финансовых санкций за нарушение его требований. За первое нарушение в течение года размер финансовой санкции составит 10% от объема проводимых операций, за второе — 20%, за третье и последующее — 40%.

Кроме того, закон ограничивает возможности предпринимателей обналичивать деньги в банках. Банки или почтовые операторы за снятие наличных средств с банковских счетов юридических лиц и частных предпринимателей будут удерживать упрощенный налог в размере 1% от этой суммы. Данные ограничения касаются только юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

По условиям, пункты этого закона для налогоплательщиков с годовым оборотом выше 200 тысяч манатов вступают в силу с 1 января 2017 года, для остальных предпринимателей — с 1 апреля 2017 года.

В соответствии с указом президента о применении закона «О безналичных расчетах», министерство налогов назначено полномочным органом для решения вытекающих из него вопросов.