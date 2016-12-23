В Балакенском районе трагически погиб трехлетний ребенок.
Как сообщает Шеки-Загатальское бюро АПА, в принадлежащем жительнице города Балакен Салтанат Мамедовой 4-комнатном доме общей площадью 180 кв. метров произошел пожар.
В результате сгорели воспламеняющиеся конструкции и находившиеся в доме предметы.
На место происшествия были привлечены пожарные. При осмотре территории после пожара выяснилось, что в огне сгорел Рамал Амиль оглу Алагезов (2013 года рождения).
В связи с происшествием соответствующие структуры проводят расследование.