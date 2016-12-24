Батальон российской военной полиции, сформированный из военнослужащих-контрактников, прибыл в сирийский Алеппо. Видео с кадрами высадки опубликовал в пятницу, 23 декабря, Первый канал. Подразделение будет отвечать за безопасность Центра по примирению сторон, российского Международного противоминного центра, гумконвоев и мобильных госпиталей. Также военнослужащие вместе с сирийскими коллегами будут следить за правопорядком в освобожденных городских районах.

Ранее в пятницу о введении батальона российской военной полиции в освобожденные районы Алеппо сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Глава Минобороны также отметил, что операция по выводу боевиков из сирийского города завершена.

