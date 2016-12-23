Как оказалось, за последнее время в стране повысилась цена не только за потребление электроэнергии, но и плата за другие услуги, связанные с энергообеспечением. При этом повышение настолько ощутимое, что некоторые граждане страны вынуждены отказаться от этих услуг.

Смета не соответствует реальным ценам на рынке.

Вот уже полтора года, как семья Гасымовых из города Имишли живет при свете свечей. К их все еще недостроенному дому, расположенному по улице Кура,18, электричество не подключено.

Как рассказал Sputnik Азербайджан глава семьи Гасым Гасымов, им приходится жить в таких условиях, потому что он не в состоянии заплатить сумму, запрашиваемую Управлением энергоснабжения «Азеришыг».

«Вначале у меня потребовали документ на регистрацию дома в государственном реестре, и сказали, что без купчей провести свет невозможно. В июле прошлого года предложили заплатить 270 манатов, но у меня не было денег», – рассказывает Гасымов.

Он решил, что это требование, скорее всего, безосновательно и написал жалобу по данному поводу, однако жалобу «потеряли».

Тем не менее, после многочисленных писем и обращений Аранское региональное управление энергоснабжения ОАО «Азеришыг» наконец-то приступило к рассмотрению этого «запутанного» дела. Нашлось потерянное письмо Гасымова, обращение было зарегистрировано, специалисты осмотрели его территорию, после чего была составлена смета. Гасымову сказали, что провести линию электропередач от пункта подключения к сети, который находится в 54 метрах от дома, обойдется в 1346 манатов. Гасымов ни за что не может согласиться с тем, что должен провести эту линию за свой счет.

«Зачем я должен покупать у управления кабель и другое оборудование? Если это населенный пункт, то газ, свет, вода, канализационные линии должны проводиться государством. Разве ответственные люди не понимают, что бедный человек не сможет платить такую сумму? Получается, что, если я не могу заплатить, я должен жить в темноте?», – возмущается житель Имишли.

В смете, представленной «Азеришыг», перечислены 19 наименований товаров или работ, цена которых, по словам жалобщика, чрезмерно завышена. Так, продолжает он, за восьмиметровую трубу, которую на рынке можно приобрести за 70-80 манатов, в смете запрашивается 193 маната. Кабели рассчитали по 8,8 маната, итого 475 манатов за 54 метра – при том, что на самом деле метр кабеля стоит не больше трех манатов, то есть приблизительно выходит 150 манатов. «Счетчик должен быть установлен бесплатно, но за него хотят 50 манатов. И так по всем пунктам…», – негодует Гасымов.

Главный инженер Имишлинской эксплуатационной сети Тофиг Оджагов сказал Sputnik Азербайджан, что в отношении Гасымова нарушений закона не было: «Возмущение гражданина касается не нас, а законодательства. Эту смету составляем не мы, и не мы определяем стоимость материалов и услуг, и деньги не требуем наличными, чтобы у кого-то не возникло подозрений».

По его словам, существует единый тариф, и стоимость работы таким образом рассчитывает и служба ASAN Хidmət. Если гражданин считает что-то незаконным, он может обращаться в суд, заявил главный инженер.

Когда господин Оджагов говорит о «требованиях закона», то скорее всего имеет в виду утвержденные указом Кабинета министров АР от 27 августа 2013 года «Правила выдачи технических условий для получения потребителями электроэнергии и подключения к сети электроснабжения». Мы внимательно почитали этот нормативно-правовой акт. Согласно правилам, если расстояние между объектом строительства и пунктом подключения к сети менее 50 метров, расходы ведет управление обеспечения, если больше – сам заказчик.

Эксперт Ровшан Агаев считает условия обеспечения объектов электроэнергией несправедливыми. Средняя зарплата по стране не соответствует реальным доходам людей. «Бывают случаи, и мы слышим о них, когда управления энергоснабжения ставят перед открывающимися бизнес-объектами еще более жесткие условия», – говорит эксперт.

Он считает, что государство, которое заинтересовано в повышении уровня жизни людей, развитии предпринимательства, должно создавать такие условия, при которых подключение и использование коммунальных услуг не превращалось бы для граждан в непосильную ношу.

Согласно упомянутым выше «Правилам», размер платы за подключение объектов к электросети устанавливает Тарифный совет. Заведующий сектором Тарифного (ценового) совета АР Кянан Мамишов, к которому мы обратились за комментариями, отметил, что следует различать понятия «плата за подключение» и «расходы на подключение».

По его словам, Тарифный совет должен определять плату за подключение объектов к электросетям, однако, пока что этого не сделано. Расходы по работе, связанной с подключением, а также размер платы за оказанные услуги определяет учреждение, которое занимается энергообеспечением.

Завсектором также напомнил, что в Правила, утвержденные Кабмином, 16 ноября этого года были внесены изменения: «Отныне, независимо от расстояния, все работы по подключению к источнику электроэнергии мощностью от 0,4 киловатта до 7 киловатта будут проводиться за счет заказчика».

Что касается жалобы Гасымова по поводу искусственного завышения расходов на подключение, а также требования денег за установку счетчика, то узнать по этому поводу мнение представителей ОАО «Азеришыг» нам не удалось: на протяжении нескольких дней звонки на служебные телефоны, а также номера горячей линии оставались без ответа.

Семья Гасымова состоит из пяти человек. Сам Гасымов – и глава семьи, и единственный кормилец. Хоть дом и недостроен – стены не оштукатурены, окон и дверей не хватает – но семья уже поселились в нем. Однако, главу семьи больше всего беспокоит не то, что ремонт не закончен, а что письма, которые он пишет при свете свечи, надеясь решить свою проблему, остаются без ответа. А это значит, что и сами надежды на то, что в их доме в скором времени появится свет, угасают, как пламя свечи.