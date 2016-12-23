«Президент Ильхам Алиев — очень крупная политическая фигура на всем постсоветском пространстве. Это очень сильный, вместе с тем, очень добрый человек, которым гордится каждый азербайджанец».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на презентации книги «Ильхам Алиев. Портрет Президента на фоне перемен» писателя-публициста, депутата Милли Меджлиса Эльмиры Ахундовой, которая состоялась в российском информационном агентстве ТАСС.

Российский депутат отметил, что Ильхам Алиев, став Президентом, принял очень непростую страну. «В Азербайджане было около 1 миллиона беженцев, которые жили в палаточных городках. Он лично занимался массой вопросов, которые имели ключевое значение для страны, для государственности, экономики. За годы правления Ильхама Алиева Азербайджан стал сильным, стабильным государством и одной из процветающих экономик мира», — отметил Л.Слуцкий.

Он подчеркнул, что сегодня практически все отрасли экономики страны успешно развиваются, причем развитие можно наблюдать не только в Баку и в других крупных городах, но и во всех уголках страны. Поэтому на президентских и на парламентских выборах народ оказывает доверие и Президенту, и партии «Ени Азербайджан».

Как отметил Л.Слуцкий, Азербайджан поступательно, системно идет по пути экономического развития. И в этом большая роль главы государства, который очень профессионально выстраивает четкий план работы по всем направлениям. «Будучи предельно требовательным прежде всего к себе самому и к своей команде, руководителям отраслей и регионов, Ильхам Алиев ведет страну по пути экономического развития. Гейдар Алиев мог бы гордиться своим сыном и тем, как развивается его страна», — сказал политик.

Говоря о российско-азербайджанском сотрудничестве, Л.Слуцкий подчеркнул, что наши страны связывают очень тесные отношения во всех отраслях. «Бакинский гуманитарный форум стал одной из ключевых площадок в гуманитарной сфере. Баку приглашает к себе все новое, все интересное, мыслящих, незаурядных людей со всего мира. Между нашими странами еще много нереализованных ресурсов. Об этом говорилось и на заседании российско-азербайджанской межправительственной комиссии в Баку. Сотрудничество между нашими странами будет возрастать, в первую очередь, в наукоемких областях, в сельском хозяйстве и многих других сферах», — добавил он.

Л.Слуцкий поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с 55-летним юбилеем и пожелал главе государства успехов.