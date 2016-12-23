Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от российского лидера, передает в пятницу РИА Новости.

Как рассказали в штабе Трампа, в послании Владимир Путин выразил надежду на то, что Россия и США предпримут конструктивные шаги для восстановления двусторонних отношений и выведут сотрудничество на качественно новый уровень.

«Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны. Я надеюсь, что обе стороны будут способны придерживаться этих идей, и нам не придется идти альтернативным путем», — говорится в комментарии Трампа к письму.

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков позже подтвердил, что президент направил американскому политику поздравительное послание по случаю Рождества и Нового года.